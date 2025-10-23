Casper Meijer en Sid van der Linden worden de co-hosts in het nieuwe NOS Radio 1 Journaal aan het eind van de middag. Dat programma wordt gemaakt met de NTR, net als het programma dat het vervangt, Nieuws en Co. Casper en Sid wisselen elkaar wekelijks af.

De twee komen naast presentator Fleur Wallenburg en op vrijdag Dieuwke Teertstra te zitten. Casper Meijer kwam in 2015 bij de NOS. Hij werkt voornamelijk als nieuwslezer en samensteller van de nieuwsbulletins op alle NPO-radiozenders. Ook schrijft hij voor Teletekst en NOS.nl /de NOS app. Daarnaast heeft hij zes jaar lang de NOS op 3 Tech Podcast geproduceerd en gepresenteerd.

Ook Sid van der Linden is nieuwslezer op alle publieke radiozenders. Acht jaar geleden begon hij als nieuwsredacteur, maar al na een jaar nam hij plaats achter de microfoon. Hij was een tijdlang nieuwslezer bij NOSop3 en FunX.

Foto: NOS/Stefan Heijdendael