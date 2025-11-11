De Q-escape room keert na een jaar afwezigheid weer terug bij Qmusic. Op 17 december worden Bram Krikke, Mattie Valk, Marieke Elsinga en Domien Verschuuren opgesloten in de escape room en moeten ze weer een muzikale code kraken om er uit de kamer te komen.

De dj’s krijgen elk een zeer kort audiofragment te horen van een Top 40-hit. De sleutel tot de vrijheid en de enige manier om de afgesloten ruimte te verlaten, is als alle dj’s de juiste titels en artiesten raden, de zogenoemde ‘muzikale code’. Op vaste momenten gedurende de dag krijgen de dj’s de kans om hun gok te wagen. Binnen de muren van de escape room wachten de dj’s tal van complexe puzzels en raadsels die hen dichter bij de oplossing moeten brengen.

Luisteraars kunnen de dj’s actief helpen met het oplossen van de puzzels. Vanaf vandaag kunnen luisteraars zich via de Q-app aanmelden om een mogelijke sleutelrol te vervullen tijdens het spel. De geselecteerde luisteraars kunnen live opgeroepen worden door Mattie, Marieke, Domien of Bram om hen te helpen met het kraken van de muzikale code.

Gedurende het spel maken de dj’s van 06:00 tot 20:00 uur live radio vanuit hun afgesloten verblijf. De dj’s verlaten de escape room niet; zij eten en overnachten binnen de muren van het spel, totdat de code gekraakt is. Luisteraars kunnen de dj’s de hele dag door live volgen via de radio, de app en de website van de zender.

Foto: Qmusic