Bram Krikke, Domien Verschuuren, Marieke Elsinga en Mattie Valk zijn na 141 uur uit de Q-escape room gekomen. Daarmee is de zesde editie een evenaring van het record uit 2022 toen het ook 141 uur was. De dj’s verbleven zeven dagen in de escape room.

“Dit was een waanzinnig avontuur en een emotionele rollercoaster,” aldus de dj’s in een eerste reactie. “Dat we dit hebben geflikt is onvergetelijk, maar de grootste dank gaat uit naar onze luisteraars. Hun scherpe blik op de hints en onuitputtelijke hulp bij onze schoolopdrachten op het Raadsel College waren cruciaal; zonder hen hadden we hier waarschijnlijk nog weken gezeten.”

Het thema van de zesde editie van de Q-escape room was het ‘Raadsel College’. In een escape room, die gemaakt was als een school, moesten de dj’s allemaal opdrachten doen om aanwijzingen te krijgen om hun ‘muzikale code’ te kraken. Ze konden pas naar buiten als alle vier de codes gekraakt waren. De vier dj’s maakten iedere dag radio van 06:00 tot 20:00 uur.

Muzikale code

De muzikale code van dit jaar was:

Bram: Eminem – ‘Lose Yourself’

Domien:Stromae – ‘Tous les Mêmes’

Marieke:Spice Girls – ‘Wannabe’

Mattie:Armin van Buuren & Davina Michelle – ‘Hold On’

Londen

Marieke maakte tijdens de escape room een excursie naar Londen waar ze haar code kon oplossen.

Armin van Buuren

Armin van Buuren, oud-collega van de dj’s, zat ook in één van de ‘muzikale codes’ en heeft hiervoor Mattie een aantal keer opgezocht als aanwijzing.

Foto: Qmusic