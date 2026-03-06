Het programma ‘Boekestijn & De Wijk’ blijft te horen bij BNR Nieuwsradio. Arend Jan Boekestijn en Rob de Wijk, hebben hun contract bij de radiozender verlengd. Daardoor blijft ook de goed beluisterde podcast van het programma bij BNR. Hoe lang het contract verlengd is vermeld de zender er niet bij.

Het programma geeft duiding over de de geopolitieke gebeurtenissen en wordt volgens BNR als podcast 700.000 keer per week gedownload. Zes keer per week bespreken Boekestijn en De Wijk, onder leiding van presentator Hugo Reitsma, wat mondiale ontwikkelingen betekenen voor Europa en Nederland.

Rob de Wijk over de verlenging: “Veel mensen kennen ons van televisie, maar vrijwel iedereen begint met ons over de podcast, dat is echt heel bijzonder.” Arend Jan Boekestijn: “De ontwikkelingen in de wereld maken dat we voorlopig nog genoeg te duiden hebben, we gaan lekker door bij BNR.”

Foto: BNR