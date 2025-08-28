Het muziekstation van BNR, BNR Business Beats is vanaf maandag 1 september ook te horen via DAB+. Een jaar geleden startte dit station als live-stream, de distributie wordt nu flink uitgebreid. Het station wordt via DAB+ nu ook breder vindbaar.
“Business Beats sluit naadloos aan op BNR Nieuwsradio. Wie bijgepraat is kan switchen naar Business Beats. We houden luisteraars dan binnen ons BNR domein.”, aldus Marc Adriani, hoofdredacteur van BNR. De muziek van Business Beats wordt samengesteld door DJ Thomas Robson. Hij is de dj van het programma ‘The Friday Move’ op BNR Nieuwsradio.
In het najaar vindt er nog een feestelijke lancering plaats.
Foto: BNR Nieuwsradio