Rondom podcasts van de NPO mag in de toekomst mogelijk ook reclame worden uitgezonden. Dat is nu nog verboden, maar de minister wil de reclameregels voor de publieke omroep verruimen. Zo was al bekend dat de hoeveelheid reclame om de NPO-radiozenders iets meer wordt, om de miljoenenbezuinigingen wat op te kunnen vangen.

BNR-hoofdredacteur Marc Adriani is niet blij dat podcasts van de NPO straks mogelijk ook reclames bevatten. “De rekening van de bezuinigingen op de publieke omroep wordt nu voor een deel bij de commerciële omroepen neergelegd”, zei hij op NPO Radio 1.

Dat zit volgens Marc als volgt: “Wij hebben als commerciële zenders dezelfde soort adverteerders als de NPO, dus we zitten in diezelfde vijver te vissen. De NPO heeft ontzettend veel podcasts – 30 procent van alle podcasts in Nederland komt van de NPO. Als die opeens op de markt komen met reclame, dan kunnen wij als BNR minder reclame verkopen. Want er zijn niet ineens drie keer zoveel adverteerders. Dus dat betekent misschien wel dat wij gaan afslanken”, zei Marc in ‘Het Mediaforum’ op Radio 1.

Debat in de Kamer

De BNR-hoofdredacteur wijst erop dat de NPO podcasts heeft die vele malen groter zijn dan die van BNR. “Dus ik houd mijn hart vast, en ook die van andere bedrijven”, zei Marc. “Er zijn veel meer podcastbedrijven, zoals Corti Media en Dag en Nacht Media, die alles van de adverteerder krijgen, en nul procent subsidie ontvangen. Nu zegt de minister in een brief: ga maar reclame uitzenden rondom podcast. Dan leg je die rekening van de bezuinigingen op de NPO neer bij de commerciële partijen. Dat kan niet.”

Het voorstel van de minister kan overigens nog worden tegengehouden door de Tweede Kamer. Op 8 december wordt erover gedebatteerd. Marc Adriani hoopt dan ook dat het plan voor reclames rond podcasts van de NPO niet doorgaat.

Hip en happening

Met de verruiming van het aantal commercials op de NPO-radiozenders heeft hij minder moeite. “Maar waarom vind ik die podcast zo erg? Omdat dat een jonge en prille markt is. Iedereen luistert podcasts. Iedereen denkt het is helemaal hip en happening. Dat is zo, maar het is nog een broze, startende markt. Als nu opeens de deuren opengaan bij de NPO, en die adverteerders van ons gaan wegkapen, dan hebben we een heel groot probleem”, zei de BNR-hoofdredacteur.

Foto: BNR Nieuwsradio