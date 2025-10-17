BNNVARA viert het 100-jarig bestaan met een marathonnacht op NPO 1. Precies een eeuw na de oprichting van de VARA in 1925 presenteren Astrid Joosten en Erik Dijkstra ‘De nacht van 100 jaar BNNVARA’ in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 november tussen middernacht en 07:00 uur in de ochtend. Op de radio wordt alleen in De Nieuws BV op NPO Radio 1 stilgestaan bij het jubileum.

De Nieuws BV dook de afgelopen weken al in de geschiedenis van de VARA-radio. Zo werd er teruggeblikt op de beginjaren, vrouwen op de radio en natuur op de radio.

In het nachtprogramma wordt teruggekeken op programma’s als ‘Kopspijkers’, ‘De Sterrenshow’ van Willem Ruis, ‘Koning Klant’ en ‘Spuiten en Slikken’.

Foto: Paco Núñez | BNNVARA