Bingo FM gaat één van de twee FM-zenders die het heeft uitzetten. Komende zondag wordt de frequentie 105.7 FM uit de lucht gehaald. De lokale zender van Utrecht blijft uitzenden via de 107.7 FM en is vanaf september ook via de digitale ether (DAB+) te ontvangen.

Het lijkt een financiële kwestie te zijn dat de FM-frequentie wordt uitgeschakeld. “Door slimme keuzes te maken, kunnen we onze middelen inzetten waar ze het meeste effect hebben: voor onze luisteraars”, zegt Gerard Schuiteman, directeur van Omroep Utrecht Stichting waar Bingo FM en RTV Utrecht onder vallen. “Dankzij deze stap blijft Bingo FM sterk aanwezig op FM en breiden we uit naar DAB+.” Op aanvullende vragen van RadioFreak.nl heeft de omroep nog geen antwoord gegeven.

Presentator Fred Siebelink is blij met de stap naar de digitale ether. “Met de nieuwe luisteroptie en ons vertrouwde geluid blijven we vernieuwen en dichtbij onze luisteraars.”

Leidsche Rijn

Door de keuze wordt het FM-bereik van Bingo FM vooral slechter in de grote nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. De frequentie 105.7 werd sinds 2009 juist gebruikt om die wijk aan de west-kant van Utrecht beter te bedienen.