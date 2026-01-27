De drie partijen die samen een kabinet aan het formeren zijn (D66, CDA, VVD) willen dat de dertien publieke omroepen in vier organisaties opgaan met daarnaast een taakomroep van NOS/NTR. Dat hebben ze gisteren in de Tweede Kamer gezegd. Dat is in lijn met het plan van de vorige minister Eppo Bruins (NSC).

GroenLinks-PvdA vindt het plan ook prima, waarmee er een meerderheid is. Maar de partij wil wel dat de aangekondigde bezuinigingen van ruim 150 miljoen euro op de publieke omroep deels van tafel gaat.

Het is de omroepen en de huidige minister Gouke Moes (VVD) afgelopen jaar zelf niet gelukt om afspraken te maken. De Tweede Kamer vindt daarom dat zij zelf de regie moeten pakken. Al liggen er wel wat afspraken. Zo willen de EO, HUMAN en de VPRO samen verder. En ook PowNed en AVROTROS vinden het prima om samen te gaan.

Er zijn ook al flinke bezuinigingen aangekondigd. Zo wil de NPO vanaf 1 januari 2026 stoppen met NPO Campus Radio, NPO Soul & Jazz, en vanaf 31 december 2026 met NPO 2 Extra en BVN. Ook volgt er een reorganisatie binnen de NPO-organisatie en kijkt de NPO kritisch naar aanvullende kosten.

2029

Het nieuwe stelsel met de omroephuizen moet in 2029 ingaan. D66, CDA en VVD verwachten hun plannen komende vrijdag te presenteren en moeten daarna nog op zoek naar meerderheden.

Foto: RadioFreak