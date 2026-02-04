Bert Kranenbarg zou door de bezuinigingen zijn dagelijkse middagshow op NPO Radio 5 kunnen gaan verliezen. Dit meldt het AD op basis van diverse bronnen. De dagprogrammering zou daardoor uit één programma minder gaan bestaan en Simone Walraven zou dan de middagshow gaan maken.

Momenteel zit Simone in de avond tussen 18:00 en 20:00 uur. Op die plaats zou Henk van Steeg komen te zitten die nu nog in de middag te horen is. De twee shows in de middag, van Daniël Dekker en Simone Walraven, zouden dan beide drie uur gaan duren.

Bert begon in 2017 met de presentatie van het Radio 5-programma, dat op werkdagen van 16:00 tot 18:00 uur te horen is. Hij presenteerde eerder jarenlang op NPO Radio 2 programma’s. Simone Walraven is sinds vorig jaar in de avond van Radio 5 te horen, ze volgde Erik de Zwart op.

Programmering

De voorgestelde programmamering is als volgt:

06:00 – 09:00 ‘Goeiedag Haandrikman!’ – Bert Haandrikman

09:00 – 12:00 ‘Arbeidsvitaminen’ – Hans Schiffers

12:00 – 15:00 ‘Lunch Lekker’ – Daniël Dekker

15:00 – 18:00 Simone Walraven

18:00 – 20:00 Henk van Steeg

De NPO wil niet reageren op geruchten en omroep KRO-NCRV zegt in gesprek te zijn met de NPO.

Foto: KRO-NCRV