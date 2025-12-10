Bernard Hammelburg blijft te horen als buitenlandcommentator bij BNR Nieuwsradio. Hij heeft een nieuw driejarig contract getekend. Daarmee blijft hij bij de zender waar hij al sinds 2001 aan verbonden is. “Van pensioen wil ik niets weten. Na al die jaren begin ik het eindelijk een beetje door te krijgen.”

Hammelburg is al sinds 1969 journalist en werkte voor tal van mediabedrijven, zoals Trouw, AVRO, AD en de VRT. Bij BNR begon hij als inhoudelijk trainer voor journalisten, iets wat hij tot de dag van vandaag doet. Daarnaast maakt hij de Amerika Podcast samen met correspondent Jan Postma en het programma BNR De Wereld, dat altijd begint met de zin: ‘Het beste binnenlandse programma over het buitenland.’

Hoofdredacteur Marc Adriani: “Van pensioen wil Bernard niets weten, daar ben ik erg blij mee, want dan houden we zijn schat aan kennis bij BNR. Het is mooi te zien hoe Bernard ook onze jonge collega’s, dag in dag uit, inspireert en uitdaagt.”

Foto: BNR