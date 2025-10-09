Bart van Leeuwen stopt na bijna zeven jaar als presentator van ‘Theater van het Sentiment’ op NPO Radio 5. “Ik vind dat ik de rol van Theater van het Sentiment-presentator nu wel lang genoeg vervuld heb”, zegt Bart over zijn reden om te stoppen. Op 1 december maakt hij zijn laatste uitzending. Een opvolger is nog niet bekend.

“Ik wil mijn luisteraars bedanken voor al hun enthousiasme en grote betrokkenheid bij dit prachtige programma. Dat maakte mijn theater tot een feestje, elk weekend”, zegt Bart over het presenteren van het programma, dat op zaterdag van 16:00 tot 18:00 uur te horen is op Radio 5.

Edwin Valent, manager Audio van KRO-NCRV: “Bart is een van de grootste radio-iconen van ons land. Ik wil hem dan ook enorm bedanken voor zijn jaren bij KRO-NCRV. Zijn betrokkenheid en bevlogenheid maakten iedere uitzending bijzonder.”

‘Theater van het Sentiment’ bestaat al sinds 1997 en werd eerder jarenlang gepresenteerd door Stefan Stasse, toen nog op NPO Radio 2.

Radio Veronica

De 71-jarige Bart van Leeuwen, pseudoniem van Ton Egas, was eerder vooral bekend als presentator van ‘Goud van Oud’ op Radio Veronica. Dat programma presenteerde hij tien jaar lang, tussen 2003 en 2013. Door verjonging moest hij stoppen en eind 2016 vertrok Bart helemaal bij Veronica. Daarna was hij enige tijd op de regionale omroep van Utrecht te horen en sinds begin 2019 maakt Bart een programma op Radio 5.

Foto: KRO-NCRV