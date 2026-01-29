Bart Arens is dubbel in de prijzen gevallen op de twintigste editie van het RadioGala. De presentator van NPO Radio 2 won vanavond de Gouden RadioRing voor Beste Radioprogramma met zijn programma ‘Aan de Slag’. Ook kreeg hij de prijs voor Beste Presentator. Bart was zelf niet aanwezig op het gala, maar sprak zijn dank uit via een livestream vanuit Australië. Hij bedankte Radio 2 en zijn omroep AVROTROS voor de ‘vruchtbare en creatieve bodem’ waarin hij zijn programma kan maken.

Voor de prijs voor Beste Presentator waren ook Domien Verschuuren (Qmusic), Bardo Ellens (Yoursafe Radio), Eric Corton (KINK) en Jorieke Eijlers (Groot Nieuws Radio) genomineerd.

Beste zender

NPO Radio 5 kreeg de prijs voor beste zender. “Het is een unieke zender in het radiolandschap”, zei zendermanager Peter de Vries. “In het verleden werd Radio 5 wel het ‘laatste station’ genoemd. Maar als ik nu om me heen kijk in het radiolandschap, dan zie ik een heleboel mensen die het ook doen, met evergreens en oude hits.”

De Gerwin Visser Award ging naar Dion Postdijk van KINK. De prijs is in het leven geroepen na de dood van FunX-producer Gerwin Visser, die overleed bij een noodlottig ongeval op vakantie. De prijs is bedoeld voor iemand achter de schermen die het verschil maakt voor een zender of programma.

Eerder was al duidelijk dat Hans Schiffers van NPO Radio 5 dit jaar de Marconi Oeuvre Award in ontvangst mocht nemen. “Hij bewijst al veertig jaar dat je op het hoogste niveau radio kunt maken door de luisteraar serieus te nemen en de muziek op een voetstuk te plaatsen. Zijn carrière is zowel ongelofelijk steady als vooruitstrevend”, zei de jury eerder.

Laatste editie

Na twintig jaar was vandaag de laatste editie van het Radiogala, zoals AVROTROS die altijd georganiseerd heeft. De omroep stopt er vanwege bezuinigingen mee. Andere mediabedrijven hebben toegezegd de organisatie van de jaarlijkse radioprijzen over te willen nemen, maar het is nog onduidelijk hoe dat eruit gaat zien.

Hieronder is het Radiogala terug te kijken:

Foto: Screenshot