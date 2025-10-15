Bart Arens gaat geen openingsconcert geven aan het begin van de Top 2000 van NPO Radio 2. “Ik ga het niet doen”, zei hij zojuist op de radio. “Ik heb het tien jaar gedaan. Eerst begon het klein en het werd steeds groter. Nu heb ik zelf aangegeven dat ik even een jaartje rust wil.”

Het openingsmoment van Bart Arens begon aanvankelijk met een ‘mash-up’ van platen. Dat groeide uit tot een openingsshow van een uur vorig jaar in de stadsschouwburg van Haarlem. “Het is heel veel werk. Het is zo’n beetje een tweede fulltime baan in oktober, november, december. Daarna val ik bijna om en moet ik me in januari weer opnieuw voorstellen aan m’n kinderen.”

Dus heeft Bart besloten dat hij het dit jaar niet doet. “Ook even wat nieuwe ideeën opdoen.” Wat er dan wel gaat gebeuren is nog niet besloten. “Dat wordt later bekend.”

Dit was de openingsshow afgelopen jaar:

Foto: NPO Radio 2/Emma Pot