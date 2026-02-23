Barry Paf zal op 2-6-26 Erik van Roekel in de echt verbinden met zijn verloofde Anne. Dit doet hij tijdens de ‘100% NL Trouwmarathon’. Barry Paf zal die dag, samen met Rob van Someren, meerdere huwelijken voltrekken.

Erik van Roekel stapt samen met zijn verloofde Anne en tien andere stellen in het huwelijksbootje tijdens de 100% NL Trouwmarathon. Dat juist Erik van Roekel één van de bruidegoms is, gaf voor Barry Paf de doorslag om zich officieel te laten opleiden tot Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (babs).

Erik van Roekel: “Ik ben zo benieuwd hoe dit gaat. Ik denk dat we de meest enthousiaste babs van Nederland krijgen, maar ook de meest chaotische.” De Trouwmarathon is op 2 juni 2026 de hele dag te horen op 100% NL, het is de tweede editie van het evenement.

Foto: Naomi van Verseveld