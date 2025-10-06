PowNed heeft het contract verlengd van Barend van Deelen en Nellie Benner. Hoe lang het nieuwe contract loopt maakt de omroep niet bekend, maar het zou voor ‘de komende jaren’ zijn. De twee dj’s maken sinds oktober 2022 de middagshow op NPO 3FM. Producer Jelmer Gussinklo tekent eveneens bij.

Volgens de omroep is ‘Barend & Benner’ “een hoogtepunt in de 3FM-programmering”. Volgens Barend van Deelen is het met afstand de leukste middagshow van Nederland. “Gelukkig krijgen we er nog tijd bij om iedereen dat ook in de gaten te laten krijgen 😉 Even zonder dollen: ik ben PowNed heel erg dankbaar voor de ruimte die we krijgen om elke dag plezier te maken. Nellie en Jelmer en social queen Gaby zijn als familie. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest achter de microfoon.”

Feessie

Nellie Benner: “Echt genieten dat we doorgaan met onze show! 3FM is een warm bad met de leukste luisteraars van de wereld. We gaan er weer een heerlijk feessie van maken.”

Omroep PowNed is blij dat het middagteam blijft. “Barend, Nellie en Jelmer hebben samen een unieke dynamiek die perfect past bij PowNed en 3FM”, zegt manager audio Florent Luyckx. “Hun frisse en uitgesproken stijl maakt hen onderscheidend in het radiolandschap. Met de verlenging van deze samenwerking kijken we ernaar uit om het programma verder uit te bouwen en nieuwe initiatieven te ontplooien.”

Foto: PowNed