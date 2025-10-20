NPO 3FM heeft bekend gemaakt wie er dit jaar in actie komen voor 3FM Serious Request. Barend van Deelen en Sophie Hijlkema zullen voor het vierde jaar op rij hun intrek nemen in het Glazen Huis; Mart Meijer is voor het eerst onderdeel van het dj-team.

Van 18 tot en met 24 december zullen de drie dj’s een week lang radio maken vanuit het Glazen Huis, dat dit jaar op de Markt in ‘s-Hertogenbosch staat. Ze draaien 24 uur verzoekplaten tegen betaling om zo geld op te halen voor het goede doel en doen verslag van acties van luisteraars. De dj’s zullen de hele actieweek geen vast voedsel eten. Ook moeten ze het doen zonder mobiele telefoon.

Spieren voor Spieren

De bekendmaking van de drie dj’s werd vanochtend gedaan door oud-bondscoach Louis van Gaal in de vorm van een persconferentie. Hij is ere-ambassadeur van Spieren voor Spieren, het goede doel waarvoor dit jaar geld op wordt gehaald. Daarmee kan wetenschappelijk onderzoek worden gedaan dat er toe kan leiden dat spierziekten eerder worden vastgesteld en beter kunnen worden behandeld.

Mart Meijer vindt het eerst dat hij voor het eerst het Glazen Huis in mag: “Vroeger droomde ik ervan om als radio-dj in het Glazen Huis te staan. Die droom wordt nu werkelijkheid en dat vind ik een enorme eer. Het maakt me ook bewuster van hoe het is voor kinderen met een spierziekte die óók dromen: van profvoetballer worden, juf of dierenarts, maar voor wie het niet meer lukt om achter een bal aan te rennen, laat staan een pen vast te houden. Voor wie de meest simpele dingen, zoals zelfs ademhalen, op het spel staan. Dit is onze kans om iets te doen, om samen met heel Nederland te zorgen dat deze kinderen niet langer langs de zijlijn van het leven hoeven te staan. Daar ga ik tot en met kerstavond keihard voor werken, want voor hen telt iedere dag.”

Foto: NPO 3FM