De audioreclamemarkt heeft voor het vijfde jaar op rij groei laten zien en zet in 2025 een record neer. Er werd het afgelopen jaar 270,6 miljoen euro in audioreclame geinvesteerd, dit is een stijging van 3,7% ten opzichte van 2024. De cijfers komen uit de nieuwste inkomstenrapportage en het Audify Audiojaarrapport 2025.

In alle kwartalen van 2025 was groei te zien ten opzichte van een jaar eerder. De grootste stijging was zichtbaar in het derde kwartaal (+8,7%), terwijl het vierde kwartaal met €98,4 miljoen opnieuw het grootste aandeel van het jaar had. Alle vormen van audioreclame laten groei zien, waarmee volgens Audify het beeld ontstaat van een brede, stabiele en duurzame markt.

De belangrijkste motor achter de groei is digitale audio, inclusief podcasting. Digitale radio, branded content en podcasts zijn samen goed voor ruim 15% van de netto investeringen.

Podcastreclame groeide relatief het sterkst en nam met bijna 190% toe ten opzichte van 2024. Deze groei wordt verklaard door de toetreding van nieuwe Audify-deelnemers, de uitbreiding van het aantal podcasttitels bij bestaande deelnemers én door intrinsieke groei in podcastbeluistering en reclame-inzet.

