Arrow Bluesbox Radio heeft vandaag de frequenties in Duiven, Utrecht en Zieuwent ontstoken. Daarnaast zijn ook de frequenties in Zeeland on air gegaan. De zender is hier te ontvangen vanuit Vlissingen (89.3) en Westdorp (92.4).

Ad Ossendrijver van Arrow Bluesbox Radio: “Ik ben blij dat we met Arrow Bluesbox Radio, dat een uniek music-format met Bluesrock, Country en Americana biedt. Waarmee we diversiteit en toegevoegde waarde kunnen leveren.”

Arrow Bluesbox Radio bestaat bijna vier jaar en draait Blues, Bluesrock, Americana en Country. De zender is opgericht door Arrow-man Ad Ossendrijver. Op de zender is Johan Derksen dagelijks te horen met zijn programma ‘Muziek voor Volwassenen’.