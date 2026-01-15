Arjan Snijders wil samen met andere ‘radiofielen’ een stichting oprichten om de RadioRing te kunnen behouden. “Ik heb al aangegeven bij AVROTROS dat wij die stichting willen oprichten”, zegt hij in zijn podcast ‘Dit Was De Radio’. “In die stichting kun je de basis en spelregels vastleggen en dat het een publieksprijs is die door een notaris gecontroleerd wordt. En vergeet ook de Marconi Awards niet die worden uitgereikt.” Door er een stichting van te maken hoeft AVROTROS de rekening niet alleen meer op te pakken, is het idee.

De programmamaker was jaren eindredacteur bij AVROTROS en organiseerde de uitreiking van de RadioRingen elf jaar lang zelf. In 2017 stopte hij ermee omdat hij ‘het gezeur beu’ was. “Ik heb gezien hoe het daarna gegaan is. Er is veel discussie over prijzen, categorieën en winnaars. Ik heb altijd geprobeerd het aantal categorieën beperkt te houden. […] Andere partijen willen altijd meer categorieën.”

Laatste editie

Onlangs kondigde AVROTROS aan dat 29 januari de laatste editie van de uitreiking van de RadioRingen is, vanwege bezuinigingen. Talpa Network, Mediahuis en DPG Media gaven daarna meteen aan dat zij het wellicht over willen nemen. “Mijn voorstel zou zijn aan AVROTROS: kom bij de stichting RadioRing. Dan gaan we de prijs bewaken. En hoe het gala en de prijzen verder geregeld moeten worden, kun je met de sector gaan regelen.”

“Ik sta ervoor open hier al voor 29 januari iets over naar buiten te brengen”, zegt Snijders.

