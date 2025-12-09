De ‘Arbeidsvitaminen’ bestaat in 2026 80 jaar. Dit jubileum wordt groots gevierd met een televisieprogramma en een themaweek ‘De week van de Arbeidsvitaminen’ op NPO Radio 5. Vier afleveringen van ‘De Arbeidsvitaminen Quiz’ worden gemaakt op NPO 1.

In de week van maandag 23 februari verzorgen meerdere radio-dj’s op Radio 5 speciale uitzendingen, met extra aandacht voor de geschiedenis van het programma en de verhalen die de luisteraars de afgelopen tachtig jaar met hun aangevraagde platen hebben gedeeld.

In tv-quiz nemen presentator Soy Kroon en Hans Schiffers drie teams met BN’ers mee op een muzikale reis door de verschillende decennia, van 1946 tot nu. Het team dat het meeste weet over de hits van toen, de verhalen achter de muziek en de Nederlandse geschiedenis wint de Arbeidsvitaminen Award.

Muzikale motor

“Arbeidsvitaminen bereikt op 19 februari 2026 de magische grens van 80 jaar”, zegt Hans Schiffers, de huidige presentator van de ‘Arbeidsvitaminen’. “Het programma is al acht decennia lang de muzikale motor voor Nederland. Dat is echt heel bijzonder en dat vraagt om een speciale viering.”

Op 19 februari 1946 klonk ‘Go Ahead’ van The Columbia Orchestra op de radio en de eerste uitzending van Arbeidsvitaminen was geboren. Al jarenlang vragen luisteraars hun favoriete platen aan, wat hen letterlijk ‘arbeidsvitaminen’ geeft. Het programma werd jarenlang gepresenteerd door Gerard Ekdom op NPO 3FM. Tegenwoordig is ‘Arbeidsvitaminen’ te horen op Radio 5, elke werkdag van 9:00 tot 12:00 uur.

Foto: Ruud Baan/AVROTROS