Anton Griep, sidekick in de middagshow op Qmusic, is de komende tijd niet te horen. Volgens Domien Verschuuren “lukt radio maken even niet”. Wat er aan de hand is, is niet duidelijk. Een woordvoerder van Qmusic heeft niet gereageerd op vragen daarover.

Anton is sinds 2019 nieuwslezer in de middagshow van Domien op Qmusic. Vier jaar later, in februari 2023, werd hij de vaste sidekick in het radioprogramma, dat elke werkdag van 16:00 tot 19:00 uur te horen is.

“Anton neemt even een pauze”, zei Domien vorige week over de afwezigheid van zijn sidekick.

Foto: Qmusic/Tom Kroon