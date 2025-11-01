Musicalster Antje Monteiro vervangt dit weekend Bart van Leeuwen in het ‘Theater van het Sentiment’ op NPO Radio 5. Bart presenteert deze maand het programma nog en stopt op 1 december met dit programma.

Op haar socialmedia schrijft de artieste: “Ik mag voor het eerst in mijn leven radio presenteren. Theater van het Sentiment past ook helemaal bij mij: muziek, verhalen, nostalgie en emotie — precies de sfeer waar ik vroeger ook vaak in mocht duiken toen ik Het Gevoel van …. op televisie presenteerde.”

Op 1 december maakt Bart zijn laatste uitzending van het programma, wie hem opvolgt is nog onduidelijk. Antje is vandaag en morgen te horen tussen 16:00 en 18:00 uur.

Foto: NPO Radio 5 – 2019