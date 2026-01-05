Antje Monteiro is vanaf aankomende zaterdag de vaste presentator van ‘Het Theater van het Sentiment’ op NPO Radio 5. Daarmee neemt ze het stokje over van presentator Bart van Leeuwen, die vorige maand afscheid nam om iets anders te gaan doen. Het programma is elke zaterdag en zondag van 16:00 tot 18:00 uur te horen op Radio 5.

“Met haar warme stem en brede muzieksmaak neemt Antje Monteiro luisteraars mee naar bijzondere momenten uit het verleden en zal ze haar eigen draai geven aan het weekendprogramma”, aldus KRO-NCRV, die het programma uitzendt. Antje is presentatrice, musicalactrice en zangeres en werkte al eerder voor de omroep: van 2001-2005 presenteerde zij ‘Het Gevoel Van voor KRO’ op tv.

“Het is een grote eer dat ik hiervoor ben gevraagd”, zegt Antje. Ik kijk er enorm naar uit om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Muziek, verhalen en nostalgie zijn de rode draad door mijn leven en komen in ‘Het Theater van het Sentiment’ prachtig samen.”

‘Theater van het Sentiment’ is sinds 1997 te horen op de radio, toen nog op Radio 2. Het programma werd lange tijd gepresenteerd door Stefan Stasse en Ruud Hermans. Het radioprogramma verhuisde begin 2014 naar Radio 5.

Foto: KRO-NCRV