Anneli Verhees gaat twee keer per week ‘DagNacht’ presenteren, het programma dat van 4:00 tot 6:00 uur te horen is op NPO Radio 2. Ze volgt daarmee Thomas Hekker op, die het nachtprogramma te zwaar vond worden. Vannacht maakte Anneli haar eerste solo-uitzending op Radio 2. “Een nieuwe stem, zo middenin de nacht”, zei ze.

Anneli is niet helemaal een onbekende voor Radio 2: op zondagavond is ze al te horen in het programma van Leo Blokhuis. Ook maakt ze een nachtprogramma op 3FM. Of ze daar nu mee stopt, is niet duidelijk. Naast haar loopbaan als radio-dj is Anneli werkzaam als muziekdocent op een middelbare school in Wijk bij Duurstede.

Als opvolger van Thomas Hekker is ze elke woensdag- en donderdagochtend te horen op Radio 2.

Foto: NPO 3FM