Andres Odijk presenteert vanaf vandaag de avondshow van NPO 3FM. De dj volgt Tom de Graaf en Joe Stam op die vorige week donderdag hun laatste uitzending maakten. Het duo keert na twee jaar bij 3FM weer terug naar Qmusic en presenteert vanaf januari een avondshow in het weekend.

Andres is sinds september 2019 te horen op 3FM. Hij heeft jarenlang nachtprogramma’s gemaakt en won begin 2022 de Marconi Award voor Aanstormend Talent. Sinds begin dit jaar is hij op vrijdagavond te horen tussen 19:00 en 22:00 uur. Dat programma blijft hij maken en voortaan neemt hij dus elke werkdag dit tijdslot voor zijn rekening.

De dj werkte tot nu toe bij de KRO-NCRV, maar voor zijn nieuwe avondprogramma gaat aan de slag bij BNNVARA. Die omroep heeft namelijk het avondtijdslot op 3FM in handen.

Foto: KRO-NCRV