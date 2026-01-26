Alain Altena stapt van Qmusic over naar zusterstation JOE. Daar is hij sinds kort de vaste nieuwslezer tussen 12:00 en 15:00 uur. Daarna schuift hij aan als redacteur voor het nieuws bij de middagshow van Kai Merckx. “Daarnaast blijf ik ook als nieuwslezer te horen op de vrijdagavond bij Qmusic”, zegt Alain op sociale media.

Tot nu toe was hij voornamelijk redacteur bij de nieuwsuitzendingen in de middag en avond op Qmusic. Een jaar geleden werd hij daarnaast de vaste nieuwslezer op vrijdagavond bij Qmusic.

Daarvoor werkte Alain bij de online redactie van EditieNL en als stagiair bij de nieuwsuitzendingen van de radiozenders van Talpa.

Foto: JOE