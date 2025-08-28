Adverteerders hebben in de eerste zes maanden ruim 118 miljoen euro in audioreclame gestoken. Dat is vrijwel gelijk aan dezelfde periode van vorig jaar. De netto omzetcijfers zijn afkomstig uit de nieuwste rapportage van Audify, de marketingorganisatie van de landelijke en regionale radiozenders.

Spotreclame op radio, dat zijn de ‘ouderwets’ reclameblkken, blijft het fundament van audioreclame. Met 103,5 miljoen euro aan investeringen is spotreclame dominant, 88% van het totaal. Branded contentreclame kwam uit op 5,9 miljoen euro. Digitale radioreclame laat een groei zien van 8 procent en komt uit op 6,5 miljoen euro.

Bij de podcasts worden records gebroken: de bestedingen stegen met 25 procent naar 2,1 miljoen euro, mede dankzij nieuwe toetreders tot de markt. Samen vormen digitale radio- en podcastreclame een pijler binnen het digitale audiolandschap.

Foto: Audify