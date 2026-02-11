Het programma ‘Adres Onbekend’ dat op NPO Radio 5 wordt uitgezonden, moet stoppen. Op1 januari 2027 valt het doek. In het radioprogramma wordt de hulp van luisteraars ingeroepen om mensen die elkaar uit het oog zijn verloren te herenigen.

KRO-NCRV heeft tegen de redactie gezegd dat het programma weg moet omdat het te duur is. “We maken een programma met veel research, voor- en nazorg en we hebben een gastvrouw bij de uitzendingen”, zegt presentator Ron Kas tegen de NOS. “Radio 5 is de zender die het zwaarst getroffen wordt door de bezuinigingen. We zijn kennelijk niet meer te betalen.” Volgens de presentator is de redactie momenteel “een rouwcentrum”.

Het radioprogramma begon in 1971 en wordt het gezien als een voorloper van televisieprogramma’s als Spoorloos en Memories. In 2011 moest het programma verhuizen van NPO Radio 2 naar NPO Radio 5. Op 4 januari vierde het programma nog de 55e verjaardag.

In de loop der jaren werd het programma gepresenteerd door presentatoren als Kees Schilperoort, Anne van Egmond en Hans van Willigenburg. Ron Kas zit nu 24 jaar achter de microfoon op zondagmiddag.

Foto: Wessel de Groot | KRO-NCRV