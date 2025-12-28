De aankondiging van Frits Spits waarin hij vertelt dat hij stopt met radiomaken, is verkozen tot Het Radiomoment van het Jaar 2025. Dat is bekendgemaakt in een speciale uitzending van het radioprogramma ‘De Perstribune’ op NPO Radio 1. In september kondigde Frits zijn vertrek bij de radio aan en gisteren maakte hij zijn laatste uitzending.

Volgens de jury van de prijs is de aankondiging van Frits het meest indrukwekkende fragment van afgelopen jaar. Juryvoorzitter Ron Vergouwen: “Frits Spits kondigde zijn vertrek op de voor hem zo kenmerkende manier aan. In betekenisvolle en mooie zinnen. Maar ook stijlvol: hoewel de boodschap hem zelf betreft, stelt hij óók hier de luisteraar en het programma voorop. Naast dat het een prachtig moment is, markeert het afscheid van Frits ook het einde van een tijdperk.”

‘Echt geweldig’

Over het winnen van de prijs, zegt Frits zelf: “Ik vind het echt geweldig. Ik ben er stil van en ik ben er heel erg trots op.” Over zijn afscheid: “Ik heb waanzinnig van het medium radio genoten en ik blijf ervan houden. Een grote troost voor een radiomaker is dat hij na zijn vertrek kan blijven luisteren. En ik vind luisteren eigenlijk net zo leuk als maken.”

Het Radiomoment van het Jaar 2025 werd verkozen door een jury die bestond uit radio-dj’s en presentatoren: Gijs Alkemade (Radio Veronica), Stephan Bouwman (Qmusic), Margje Fikse (NPO Radio 1), Desiree van der Heiden (NPO Radio 2), Martijn Kolkman (Radio 10), Bert Kranenbarg (NPO Radio 5), Airen Mylene (Radio 538), Edwin Noorlander (JOE), Jan van Poppel (NPO Klassiek), Jamie Reuter (NPO 3FM), Donna Senders (NPO FunX), Rob van Someren (100%NL), Jim Vorwald (KINK), Patrick Wolda (SLAM!) en Thomas van Zijl (BNR Nieuwsradio). Onder leiding van Ron Vergouwen, mediadeskundige van ‘De Perstribune’, beoordeelde de jury de fragmenten van 2025.

Foto: Omroep MAX