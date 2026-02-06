81 procent van de automobilisten die naar audio luistert in de auto naar de radio via FM, DAB+ of AM. Dit blijkt uit een onderzoek van autotrack onder een representatief panel van 1540 mensen. Podcasts zijn goed voor 9 procent en streaming haalt 31 procent.

Van de mensen die in de auto zitten kiest 96 procent om naar iets te luisteren. Pop (52%) en rock (24%) zijn de favoriete muziekstijlen, al geeft meer dan zes op de tien ondervraagden aan dat zij het niet fijn vinden als ze in de auto een beperkt aanbod van muziekgenres te horen krijgen. Een onderbreking door een nieuwsbulletin of verkeersinformatie wordt door 62 procent als prettig ervaren.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat twee bulletins per uur als te veel wordt ervaren. “Ook van radiospelletjes en winacties zijn verreweg de meeste luisteraars geen fan”, vertelt Tim Roks van AutoTrack. “Dj’s die te lang praten over uiteenlopende onderwerpen vinden we al helemáál vervelend”.

Het panel liet zien dat dat bijna veertig procent van de ondervraagde in de auto een regionale radiozender zet op. Daarbij wordt het vaakst gekozen voor Omroep Brabant, Omroep Gelderland of RTV Utrecht. Verder luistert men naar Qmusic, Radio 538 en Sky Radio. NPO Radio 2 is de populairste publieke radiozender maar staat wel op afstand van de commerciële.