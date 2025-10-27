Op Radio 10 en Sky Radio zijn deze week themalijsten te horen. Radio 10 draait tot en met vrijdag elke werkdag muziek uit de jaren 70, in de ’70’s Top 710′. De lijst is elke werkdag tussen 6:00 en 19:00 uur te horen.

Sky Radio is vanochtend begonnen met de ’00’s & 10’s Flashback Top 500′. Dat zijn de 500 populairste nummers uit de jaren 2000 tot 2020. De themalijst is tot en met aankomende vrijdag te horen.

“De muziek uit de 00’s en 10’s was de soundtrack van een generatie die opgroeide met skinny jeans, Hyves en MP3-spelers,” zegt Uunco Cerfontaine, radiodirecteur van Sky Radio. “Nummers van toen hoorden zij op schoolfeesten en op hun eerste vakantie zonder ouders.”

Foto: RadioFreak.nl