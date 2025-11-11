In het derde kwartaal van 2025 is er 55,3 miljoen uitgegeven aan audioreclame. Dit is een groei van 8,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit meldt Audify. Daarmee komt de totale audioreclamebesteding over de eerste negen maanden van 2025 uit op 172 miljoen euro, een lichte stijging ten opzichte van 2024.

De spotreclame op radio blijft met 45,8 miljoen euro het grootste segment van de markt. Branded content stijgt naar 3,2 miljoen euro, een stijging van 66 procent. Podcastreclame verviervoudigde naar 3,3 miljoen euro. Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan de toetreding van nieuwe partijen tot Audify en de NMO Podcast Standaard.

Net als vorig jaar zijn in het derde kwartaal retail, financiële dienstverlening en transport de grootste adverteerders.

Foto: Pixabay