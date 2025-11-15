538-nieuwslezer Iris Schut heeft gisteren de podcastserie ‘Ode aan mijn broer’ gelanceerd. Zelf verloor ze in 2018 haar broertje door zinloos geweld. Ze vroeg zich af; hoe ga je met dat grote verlies om? Daarover besloot ze in gesprek te gaan met twaalf anderen die een broer (of zus) verloren door het toedoen van een ander.

Als nieuwslezeres is ze gewend de verhalen van anderen te brengen. Maar in deze podcast draait ze de microfoon naar zichzelf. In de middagshow van 538 vertelde ze: “De afgelopen jaren heb ik de verhalen gemist van lotgenoten. Die vertelden over hun gedachete en gevoelens. Dan vraag je je weleens of je gek bent.” Daarom ging ze de podcast maken om zo steun te kunnen bieden.

De podcast is hier te beluisteren.

Foto: Radio 538