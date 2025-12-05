Radio 538 is ook komend jaar mediapartner van de Grand Prix van Zandvoort. De afgelopen vier jaar besteedde 538 al uitgebreid aandacht aan de Formule 1 in Zandvoort door kaarten weg te geven en tijdens het raceweekend live uit te zenden vanaf de fanzone bij het circuit. Die samenwerking is nu verlengd met één jaar.

De verlenging van de overeenkomst is relatief kort, omdat komend Formule 1-seizoen de laatste keer is dat één van de races plaatsvindt op het circuit in Zandvoort. Komende editie wordt daarom ook wel het ‘Final Lap’ genoemd, een verwijzing naar het laatste rondje dat je op een circuit rijdt voor de finish.

Het Formule 1-weekend in Zandvoort vindt plaatst van 21 t/m 23 augustus 2026. Radio 538 zal op deze dagen opnieuw live uitzenden vanuit Zandvoort.

Dennis van den Berg, Director Marketing & Communicatie bij Talpa Network, zegt over de verlengde samenwerking: “Dit event past fantastisch binnen de filosofie van 538 om het hele jaar door het Oranje-domein te claimen. Dat we deze samenwerking mogen voortzetten tot en met de laatste editie in Nederland, is een compliment aan alle teams die hier al jaren keihard aan werken. We gaan nog één keer laten zien wat de kracht is van een geïntegreerd medianetwerk rond zo’n iconisch evenement.”

