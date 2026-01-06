Radio 538 is gestart met een nieuw online radiostation: 538 Ochtendshow. Op deze stream wordt 24 uur per dag de ochtendshow van Tim Klijn en zijn side-kicks uitgezonden. Het station is te beluisteren via de site en app van 538.

Tussen 6:00 en 10:00 uur wordt de live-uitzending op Radio 538 doorgeprikt, daarna wordt de uitzending van die dag vijf keer herhaald tot de volgende ochtend. In het weekend is de ochtendshow van vrijdagochtend te horen.

Volgens het team van de ‘538 Ochtendshow’ is het vooral handig voor mensen in het buitenland die ’s ochtends naar het programma willen luisteren. Ook voor mensen die na een nachtdienst hebben geslapen is het een uitkomst. “Je moet alleen wel even de tijdmeldingen negeren”, aldus Tim Klijn. Niels van Baarlen wijst daarbij ook op de verkeersinformatie, waarin je files hoort die er op dat moment niet staan.

Foto: Radio 538