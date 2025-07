53 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder luistert regelmatig naar podcast. Dit komt neer op meer dan 7 miljoen mensen. Dat blijkt uit de ‘Markteffect Podcast Monitor’. Vorig jaar luisterde 51 procent van de Nederlanders naar podcast en dus stijgt de beluistering gestaag. De groei in podcastluisteraars wordt vooral gedreven door Nederlanders tussen 18 en 35 jaar.

Nieuws en politiek zijn voor het grootste deel (27 procent) van de luisteraars het belangrijkste thema. Maar ook gezondheid (25 procent) en samenleving en cultuur (23 procent) scoren goed. Het overgrote deel van de luisteraars zet thuis een podcast op. Iets minder dan een derde doet dat in de auto en ongeveer een zelfde percentage doet het tijdens het wandelen.

Ontspanning is voor de meeste mensen aanleiding om te luisteren. Maar ook amusement en persoonlijke ontwikkeling scoren hoog. Niet alleen groeit het aantal luisteraars, ook de bereidheid om voor podcasts te betalen stijgt. Betaalde in september 2024 nog 11 procent van de luisteraars voor podcast, inmiddels is dat verdubbeld naar 22 procent.

