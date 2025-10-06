3FM viert het komende weekend haar zestigste verjaardag. Op 11 oktober 1965 vond de eerste uitzending van Hilversum 3 plaats. Deze mijlpaal viert de zender het komende weekend vanuit Beeld & Geluid in Hilversum.

Tijdens de live-uitzendingen komen 60 jaar aan hoogtepunten voorbij, zijn er speciale optredens en is er een gratis toegankelijk evenement met een expositie. Bij de expositie staat de evolutie van techniek centraal in Beeld & Geluid. Deze bestaat onder andere uit zes oude radiostudio’s die worden opgebouwd in het atrium. Tussen de oude studio’s staat dit weekend ook de ‘huidige’ 3FM studio. Vanuit die studio wordt zaterdag en zondag tussen 10:00 en 16:00 uut uitzending gemaakt.

Voor de zestig jarig jubileum heeft de zender een speciale programmering tussen 10:00 en 16:00 uur:

Zaterdag 11 oktober

10:00 – 12:00 uur: Sebastiaan & Ivo

12:00 – 14:00 uur: Barend & Benner

14:00 – 16:00 uur: Mark & Mai

Zondag 12 oktober

10:00 – 12:00 uur: Sophie & Mart

12:00 – 14:00 uur: Obi & Sebastiaan

14:00 – 16:00 uur: Wijnand & Jamie

Foto: 3FM