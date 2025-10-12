NPO 3FM bestaat dit weekend precies 60 jaar. Op 11 oktober 1965 was de eerste uitzending te horen op toen nog Hilversum 3, dat later de naam 3FM kreeg. De zender stelt zelf dat het “nog steeds relevant en spraakmakend is” en “generaties en luisteraars samenbrengt”. Al moet 3FM dat wel met veel minder luisteraars dan vroeger doen.

Het jubileumweekend wordt gevierd bij Beeld & Geluid in Hilversum, met live-uitzendingen waarin 60 jaar aan hoogtepunten voorbijkomen. Ook zijn er speciale optredens en is er de kans om je eigen radiostudio te bouwen. 3FM wil als zender “jong talent een podium geven en luisteraars meenemen in de nieuwe muziek”.

Luisteraars vertrekken

In 2015, bij het 50-jarig bestaan van 3FM, begonnen de luistercijfers steeds verder te dalen. Dat jaar vertrokken grote namen als Coen en Sander, en Gerard Ekdom. Ook Wilbert Mutsaers, die 3FM in de hoogtijdagen had geleid, pakte zijn biezen. Wisselende zendermanagers, het vertrek van nog meer grote dj-namen en een sterk veranderend muziekbeleid zorgden ervoor dat in de jaren daarna luisteraars vertrokken.

Het marktaandeel van 3FM ligt nu tussen 2 en 2,5 procent. Ter vergelijking: het aandeel schommelde jarenlang rond de 10 procent, met een uitschieter van ruim 12 procent.

Hoewel ze bij 3FM van dat soort cijfers nu alleen nog maar kunnen dromen, wil zendermanager Menno de Boer toch meer luisteraars trekken. Hij aast vooral op de jongere luisteraar. “We willen weer mensen onder de 35 jaar aan ons binden. Dat gaat nu goed.” Het gaat niet heel snel, erkent Menno bij de NOS, “maar we bouwen gestaag door”.

Foto: Nathan Reinds | NPO 3FM