De recordeditie van de 3FM Serious Request eind vorig jaar heeft 6,8 miljoen Nederlanders bereikt dankzij de uitzendingen op tv; minder dan de helft daarvan heeft de uitzendingen vanuit het Glazen Huis gevolgd via de radio. Dat blijkt uit bereikcijfers die de NPO vandaag heeft gedeeld.

In totaal hebben 2,6 miljoen Nederlanders naar NPO 3FM geluisterd tijdens de actieweek. Dat zijn 700.000 meer mensen dan vorig jaar. Het marktaandeel was van 18 t/m 24 december 2025 7,0 procent (vorig jaar was dit tijdens de actie 6,1 procent).

Via de tv was het bereik groter. De live-uitzending op NPO 1 Extra bereikte 5,35 miljoen Nederlanders, dat is 2 miljoen meer dan vorig jaar. De updates, onder meer vlak voor het Achtuurjournaal, en nachtelijke live-uitzendingen op NPO 1 en NPO 3 trokken alles bij elkaar opgeteld 6,8 miljoen unieke kijkers. Vorig jaar waren dat er 6,4 miljoen.

Op Instagram bereikte posts over 3FM Serious Request 3,5 miljoen mensen en op Facebook 2,9 miljoen mensen. 3FM maakte daarnaast dagelijkse meerdere livestreams op TikTok, maar die hadden een relatief laag bereik. Er is in totaal slechts 178.000 keer naar gekeken. Over het bereik van eigen platformen, zoals 3FM.nl, deelt de NPO geen cijfers. Wel laat men weten dat er via NPO Start 360.000 uur naar de actie is gekeken. Een snelle rekensom leert dat dat betekent dat er gemiddeld minder dan 2500 mensen naar de stream op NPO Start hebben gekeken.

Recordopbrengst, geen recordbereik

3FM haalde met Serious Request 2025 geld op voor Spieren voor Spieren; het Glazen Huis stond in ‘s-Hertogenbosch. De eindstand was 18.423.666 euro, een record. De hoogste eindstand tot afgelopen editie was in 2014 in Haarlem. Toen werd er 12.380.438 euro opgehaald voor het Rode Kruis om meisjes te helpen die het slachtoffer worden van seksueel geweld in conflictgebieden. Tijdens die editie bereikte 3FM Serious Request 10,6 miljoen Nederlanders.

