3FM-dj’s Mart Meijer, Sophie Hijlkema en Barend van Deelen zijn iets voor 17:00 uur opgesloten in het Glazen Huis op de Markt in Den Bosch. Samen met de burgemeester van Den Bosch en Louis en Truus van Gaal deden kinderen met een spierziekte de deur van het huis op slot. Daarmee is 3FM Serious Request officieel van start gegaan.

De Glazen Huis-dj’s komen deze week voor kerst in actie voor Spieren voor Spieren. Luisteraars kunnen bijdragen aan Serious Request door een plaat aan te vragen voor geld, een donatie te doen, mee te bieden op een item van de veiling of zelf in actie te komen.

Voor bezoekers is het mogelijk om langs te komen bij het Glazen Huis en ter plekke een donatie te doen via de brievenbus of een cheque in te leveren. De Markt in Den Bosch is 24 uur per dag geopend voor publiek.

Foto: NPO 3FM