NPO 3FM zendt vanaf vanavond drie avonden live uit vanaf Lowlands. Tussen 19:00 en 1:00 uur komen de programma’s van de publieke popzender vanaf het festivalterrein in Biddinghuizen.

De afgelopen jaren waren de uitzendingen vanaf het festival ingeperkt. In 2023 kwam alleen ‘3voor12 Radio’ op vrijdagavond vanaf het festivalterrein en ook vorig jaar was het radiostation niet het hele weekend met een studio aanwezig.

Opvallend is dat de twee jaren waarin er veel minder live-uitzendingen vanaf Lowlands waren, precies de jaren waren waarin ‘3voor12 Radio’ niet doordeweeks te horen was op 3FM. Tijdens deze jaren heeft de NPO ook geen persberichten verstuurd over Lowlands, terwijl de organisatie het in het verleden wel deed en ook dit jaar weer heeft gedaan.

De NPO zegt in antwoord op vragen van RadioFreak.nl dat er geen verband is tussen die twee zaken. “3FM is de afgelopen jaren op verschillende manieren aanwezig geweest op Lowlands. Ieder jaar kijken we met de organisatie welke mogelijkheden er zijn om het festival te verslaan”, aldus een woordvoerder. De NPO benadrukt dat ‘3voor12’ de afgelopen jaar een prominente factor is geweest in het verslag vanaf Lowlands. “Toen het programma in het weekend te beluisteren was, deden de presentatoren ook verslag van Lowlands.”

Festival Top 1003

Tijdens het Lowlands-weekend begint 3FM met het uitzenden van zijn jaarlijkse festivalhitlijst. Zaterdag en zondag is de ‘Festival Top 1003’ tussen 10:00 en 19:00 uur te horen.

Vanaf maandag is de lijst dagelijks tussen 8:00 tot 22:00 uur te horen. De ontknoping is volgende week vrijdag, even voor 14:00 uur. Voor de presentatie houdt 3FM de normale programmering aan.

Foto: NPO 3FM