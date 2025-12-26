Tim op het Broek ging in mei aan de slag bij NPO Radio 2, waar hij tussen 22:00 en 00:00 uur te horen is. De radio-dj vertrok vorig jaar bij KINK. Die zender hield hem aan zijn concurrentiebeding, waardoor hij een half jaar lang geen radio mocht maken.

Je had een gedwongen radiostilte. Hoe kijk je, zonder in te gaan op de rechtszaak, terug op die tijd?

Tim: “Een lastige, maar uiteindelijk mooie tijd. Ik heb veel mogen doen in de tussentijd. Een podcast gemaakt over de Noordzee bijvoorbeeld, waarin ik op een mijnenjager mee mocht met defensie. Daarnaast heb ik veel tijd kunnen besteden aan zaken die ik een beetje verwaarloosd had, zoals het bezoeken van musea en tal van boeken die ik eindelijk weer eens kon lezen. En soms ook gewoon uit het raam staren. Dat heb ik vooral geleerd: om niet steeds ‘aan te hoeven staan’.”

KINK draait heel andere muziek dan Radio 2. Waarom maakte je toch de overstap?

“Nou, daar dacht KINK dus heel anders over, haha”, zegt Tim, doelend op de rechtszaak die hij tegen zijn oude werkgever voerde. Tim: “De overstap is voor mij heel helder geweest. KINK begon steeds meer gitaarmuziek uit het verleden te draaien. Dat is een heel bewuste keuze geweest en ook een goede keuze. Er bestaat immers geen station waar je 24/7 deze muziek hoort.

“Maar ik kwam er gaandeweg ook achter dat het niet bij mij past. Bij dertig graden buiten wil ik geen Soundgarden draaien maar Earth, Wind & Fire. Ik werd oprecht zwaarmoedig en depressief van de muziek. En ik was ook eerlijk naar mezelf toe: kan ik over tien jaar nog steeds iedere dag vol passie Foo Fighters verkopen? Het antwoord is nee. Ik ben muzikaal enorm breed. Dus toen Radio 2 op mijn pad kwam, wist ik het zeker: hier hoor ik thuis.”

Sinds mei ben je in de late avond te horen op Radio 2. Hoe bevalt het?

“Fantastisch, ik kan niet anders zeggen. Het tijdstip, de vrijheid die ik krijg en de muziek die ik mag uitserveren: er is geen andere plek waar dit kan. Daar ben ik echt van overtuigd. Ook het vertrouwen dat ik krijg van AVROTROS zorgt ervoor dat ik in alle vrijheid mijn show kan maken. En dat is persoonlijk heel belangrijk voor me.”

Je mag dit jaar de Top 2000 presenteren. Hoe is dat?

“De Top 2000 is een instituut. Cultureel erfgoed. Dat ik daar nu deel van mag uitmaken, is een groot goed en neem ik niet licht. Tegelijk probeer ik er ook vooral van te genieten. De tijden tussen vier en zes ’s ochtends die ik mag verzorgen zijn super romantische tijden. Ik zie een bakker oliebollen bakken met de radio aan of de krantenbezorger z’n laatste rondje van het jaar doen, terwijl hij geniet van de muziek.”

Welke radio-dj viel je het meest op dit jaar?

“Ik vond de stap van Gijs Alkemade heel stoer, van SLAM naar Radio Veronica. Wat een goede jock is dat. Maar niet naar luisteren hoor, hij zit op hetzelfde tijdstip als ik.”

Foto: Chantal Koolhoven