Rick van Velthuysen moest eind mei vertrekken bij Radio Veronica, omdat zijn contract niet werd verlengd. Bij de zender presenteerde hij een programma in het weekend. Sinds september is Rick dagelijks te horen op Grand Prix Radio.

Hoe kijk je terug op je vertrek bij Radio Veronica?

“Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. En tot op de dag van vandaag snap ik niet wat het probleem was, waarom ik weg moest. Er werd gezegd ‘om economische redenen’, maar ik heb nooit gehoord wat eraan zou schorten. Ik heb nooit een duidelijk verhaal gekregen.”

Je kwam in het voorjaar van 2023 naar Radio Veronica voor de ochtendshow, maar daar moest je al snel weer mee stoppen.

“Ja, daarover gingen de wildste verhalen. Maar ik heb gewoon gedaan wat me gevraagd werd: het moest een geëngageerd radioprogramma in de vroege ochtend zijn. Een paar maanden later kwam er een nieuwe leiding (Mediahuis nam Radio Veronica over, red.) en die vonden me een rechts-populistisch figuur dat te veel zijn politieke mening gaf.”

Terwijl jij dus deed wat je gevraagd werd?

“Ja, jarenlang heb ik laten zien dat ik coöperatief ben naar een zender, dat ik heb kunnen scoren. Vergeet ook niet dat er een leegverkoop was toen ik bij Radio Veronica begon. Tim Klijn en zijn sidekicks konden in de vier weken ervoor roepen dat ze naar een andere radiozender gingen en dat de luisteraar mee moest gaan. Ik neem hen niets kwalijk, maar als zender zelf had ik dat niet zo gedaan. Ik begon op een vreselijke achterstand.”

“Ik vind mezelf nog steeds geschikt voor Radio 538”

Je maakt nu een dagelijks programma op Grand Prix Radio. Hoe bevalt dat?

“Goed, het is weer hetzelfde gevoel als toen ik bij Radio 538 kwam. Het is een club mensen vol enthousiasme, die er wat van wil maken. Ik vind het een leuke club en ik denk dat het kans maakt om een van de grotere zenders te worden.”

Is er een kans dat we je weer op een grote landelijke zender gaan horen?

“Tuurlijk. Er zijn zat zenders waar ik zou passen. Ik vind mezelf nog steeds goed geschikt voor Radio 538. En als ik verder kijk: Radio 10, maar ik vind zelfs Radio 5 interessant en Radio 2 is nog steeds heel erg leuk. Dat zijn plekken waar ik mezelf niet uitsluit, al lopen er op dit moment geen gesprekken.”

In de nacht bij Radio 2 wordt nu flink bezuinigd. Hoe kijk je daar naar als radio-dj die veel in de nacht radio heeft gemaakt?

“Dat is een keuze die ik niet gemaakt zou hebben. Nachtradio kost relatief weinig en het is een prachtige plek om verbinding te zoeken met je luisteraars. Je creëert er ook veel goodwill mee. Radio 2 had beter grotere programmaslots kunnen maken, van twee naar drie uur gaan bijvoorbeeld. Met het schrappen van een paar nachtprogramma’s bespaar je geen miljoenen euro’s.”

Welke radio-dj viel je dit jaar het meest op?

“Er is heel veel vlakke radio momenteel. Ik hoor geen Gerard Ekdoms of Giel Beelens meer. Dat klinkt misschien zuur, maar ik mis de spannende radio, de rauwe kant, het scherpe randje. Het is nu een ideaalplaatje volgens een gemoduleerd systeem. Maar als ik iemand moet noemen, dan is dat Floris Molenaar van Radio 538.”

Foto: NPO Radio 2 | Linda Stulic