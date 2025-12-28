Martine ten Klooster nam begin november afscheid als radio-dj bij NPO Radio 2. Bij die zender was ze op zondagmiddag te horen met ‘Martine in de Middag’. Tegenwoordig werkt ze als eindredacteur van de radioprogramma’s van de EO.

Waarom stopte je dit jaar bij Radio 2?

“Mijn eerste demo voor een webradiostation van EO werd goedgekeurd in 2011 en nu, ruim veertien jaar later, was ik nog steeds het gezicht voor de omroep, terwijl ik door de jaren heen ben gaan voelen dat ik ook andere dingen kan. Ik wil graag mooie verhalen maken, formats verbeteren en mensen stimuleren in het radio- en mediavak.

Het afgelopen jaar heb ik concreet gefocust op het onderzoeken van die potentie. Ik kreeg uiteindelijk de kans om eindredactie te gaan doen op twee radioprogramma’s van EO op NPO Radio 5. Uiteindelijk denk ik dat je soms wat moet loslaten om ruimte te maken voor het nieuwe. Dat heb ik gedaan.”

Was het je eigen keuze om te stoppen?

Met een lach: “Ja. Dat wordt hier en daar nog weleens in twijfel getrokken, maar toch is het echt waar. Ik heb er ook lang over nagedacht, maar met de concrete vacature voor eindredactie voor m’n neus heb ik de knoop doorgehakt. Tot de laatste minuut radiomaken heb ik genoten van het vak en ik sluit ook zeker niet uit dat ik het nog weer eens op zoek. Ik vond interviewpodcasts maken ook fantastisch, bijvoorbeeld.”

“De vrouwen van nu openen ook deuren voor de vrouwen van later”

Je hebt jarenlang radio gemaakt op NPO Radio 2. Hoe belangrijk is het dat er vrouwen op de radio te horen zijn?

“Dat blijft een terugkerend onderwerp. Voor mij is dat heel belangrijk, omdat het een betere afspiegeling is van de maatschappij en het doorbreekt hopelijk ook een stereotype. Plus de vrouwen van nu openen ook deuren voor de vrouwen van later. We laten zien dat je een plek kan hebben in de mediawereld.”

Toch zijn er nog veel zenders, met name bij de commerciëlen, waar nog amper vrouwelijke dj’s zijn. Hoe kan dat?

“Het is ontzettend moeilijk om een langlopend systeem te doorbreken, ergens daar moet de oorzaak zitten. Dat kun je ook niet in je eentje. Het zit ook in mensen hun hoofden: ‘Een vrouwenstem klinkt minder fijn’. Opvallend dat luisteraars in landen om ons heen hier geen last van lijken te hebben. Het is ook maar net waar je de aandacht op vestigt, wij hebben het er nu ook weer over. Ik ben blij dat er mannen en vrouwen radiomaken in dit land en ik hoop dat het beeld van die makers steeds representatiever wordt.”

Hoe gaat 2026 er voor je uitzien?

“Veel radio lúisteren. En veel nieuwe dingen leren. Dat is iets waar ik naar uitkijk om binnen dit vak, waar ik zo van hou weer met een nieuwe bril op te kijken.”

Welke radio-dj viel je het meest op in 2025?

“Mijn lieve NPO Radio 2-collega Desiree van der Heiden, omdat ze zo ongelooflijk goed overeind bleef staan in de laatste maand van haar programma. En verder valt Eva Vloon van de 538 Avondshow mij al een tijdje op. Ik vind haar ontzettend grappig en getalenteerd. Ze is nieuwslezer bij Bas en Dylan, maar inmiddels terecht een vast karakter van die avondshow.”

Foto: Emma Pot