Na tien jaar keerde Klaas van Kruistum begin dit jaar terug op de radio. Hij is op vrijdagavond tussen 22:00 uur en 00:00 uur te horen op Radio 2 en presenteert er sinds vorige maand ook een show op zondagmiddag, van 16:00 tot 18:00 uur.

Je noemde je terugkeer op de radio ‘even wennen’. Hoe was die terugkeer?

“Dat was precies de vraag die ik mezelf stelde toen ik werd gevraagd om weer in te stappen: hoe zou het zijn? Voor ik überhaupt een keuze maakte, heb ik gevraagd of ik een uurtje mezelf mocht opsluiten in de studio. Te horen hoe het klinkt, te ervaren hoe het zou zijn om weer achter de mengtafel te staan. Dat moment in de studio, alleen, was heel bijzonder. Opnieuw kennis maken met het medium waar ik mee ben opgegroeid.

Het maken van televisieprogramma’s, het afstand nemen van de radio en misschien ook gewoon het een paar jaar ouder worden, hebben er in ieder geval voor gezorgd dat ik nu oprecht blij ben met de dingen die ik mag doen. Qua radio heb ik gevoelsmatig de leuke dingen overgehouden: live, direct, muziek en luisteraars.”

Je had zo’n tien jaar lang geen radio meer gemaakt en was in die tijd vooral actief met televisiewerk. Was je destijds even klaar met radiomaken?

“De aanleiding was vooral een praktische: ik ging naar een andere werkgever en had in mijn onderhandelingen toen radio (op 3FM) in het pakket zitten, maar het bleek in combinatie met de televisieagenda onbegonnen werk om dat te combineren. Achteraf was dat dus de start van een mooi proces. Eerst loslaten, om het daarna weer te kunnen vastpakken. Overigens blijf ik ook tv-programma’s maken.”

Hoe bevalt het bij Radio 2?

“Ik heb het heel erg naar mijn zin. Dat team achter de schermen zit snor, ze zijn gedreven en professioneel, en het onderlinge contact met de dj’s is goed en levendig. Ik vind de muziek ook echt fantastisch, vooral die enorme variatie aan platen. En er zijn buitengewoon betrokken luisteraars te vinden.”

“Tuurlijk is het jammer dat ik de Top 2000 niet mag presenteren”

Je kreeg er dit najaar een programma bij op zondagmiddag, maar de Top 2000 mag je niet presenteren. Jammer?

“Ja, tuurlijk: dat is een project waar je volle bak onderdeel van wilt zijn. Tegelijkertijd kom ik net kijken en past mij bescheidenheid. De zondag is pas een paar weken gaande en ik ben nog geen jaar op zender. Ik ben vooral dankbaar dat ik weer radio mag maken op een van de grootste zenders van het land. Overigens kan ik ook van die lijst genieten als ik niet in de programmering zit, voor en na de Top 2000 ben ik van de partij.”

Hoe gaat 2026 er voor je uitzien, met twee radioprogramma’s op Radio 2?

“Vooral een weekend in stukjes, en heel goed letten op de agenda. De combinatie met mijn andere werk zal komend jaar best uitdagend zijn, maar ik geniet volop. Mijn doel is om die twee radioprogramma’s – met beiden hun eigen energie en tempo – zo goed mogelijk te maken en nog meer een band op te bouwen met de luisteraar. Die maken dat ik dit werk graag doe.”

Welke radio-dj of nieuwslezer viel je dit jaar het meest op?

“Nieuwslezer Joeri Stubenitsky kom ik tegenwoordig regelmatig tegen in de programma’s die ik mag maken op NPO Radio 2. Het valt me op hoe steady en solide hij het nieuws brengt: betrouwbaar, serieus waar het moet, luchtig waar het kan. Waardevol en mooi. Ik kan genieten van dat talent.”

Foto: KRO-NCRV