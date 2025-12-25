Gijs Alkemade stopte dit jaar na elf jaar bij SLAM!, om de overstap te maken naar Radio Veronica. Beide zenders zijn eigendom van Mediahuis, waardoor de switch eenvoudig was. Bij Radio Veronica presenteert Gijs sinds dit voorjaar de late avondshow.

SLAM! en Radio Veronica zijn twee totaal verschillende stations. Waarom toch die overstap?

Gijs: “Toen SLAM! en Radio Veronica zomaar ineens onder dezelfde eigenaar vielen, was het een stuk makkelijker om ook bij de buren wat te gaan doen. Het is vrij uniek in Nederland dat je ruim een jaar voor twee zenders tegelijk kan werken.”

Was je uitgekeken op SLAM? Je zat daar immers al een langere tijd.

“Elf jaar is inderdaad een lange tijd. 564 afleveringen van ‘The Boom Room’ is aardig gek natuurlijk. Uitgekeken absoluut niet, maar grote kansen zoals Radio Veronica zijn uniek. Als die kans komt, moet je ‘m ook pakken.”

Sinds april ben je in de late avond te horen op Radio Veronica. Hoe bevalt het?

“Veel leuker nog dan ik had gehoopt. Vier dagen in de week tegenover alleen op zaterdag een show doen is echt een andere tak van sport. Het was even wennen, maar ik heb het ritme nu goed te pakken.”

Radio Veronica is sinds de komst van onder meer Gerard Ekdom, Rob Stenders en Wouter van der Goes gestaag flink marktaandeel aan het winnen. Waar is dat volgens jou aan te danken?

“De beste muziek aller tijden en een dj-team dat echt wil dat dit slaagt, dat merk je gewoon. Dat er iets loopt te broeien binnen de club. De luisteraars beginnen het ook door te krijgen en dat is echt heel cool. Zo hard groeien is misschien nog wel leuker dan aan de top staan. 2026 wordt een topjaar.”

Welke radio-dj viel je het meest op dit jaar?

“Gerard Ekdom. Die is weer helemaal zijn draai aan het vinden. Hij heeft die ‘Arbeidsvitaminen op 3FM-energie’ van de Zeroes weer te pakken. Dat hele team loopt te vlammen als een malle in de ochtend. Ik luister het graag terug, want ik lig meestal nog op één oor tijdens ‘Ekdom in de Morgen’.

Hoe gaat 2026 er voor je uitzien?

“Zorgen dat de late avond bij Radio Veronica een begrip wordt op de Nederlandse radio. Ongeleide projectielen afvuren, veel vinyl draaien, lekker vlambakken.”

