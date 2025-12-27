Erik de Zwart vertrok begin dit jaar bij NPO Radio 5, om aan de slag te gaan bij Radio 10. Bij de zender presenteert hij in het weekend tussen 10:00 en 12:00 uur ‘Eriks Top 40 Hitdossier’. Ook is Erik de stationvoice van Radio 10, waarmee hij te horen is in alle audiovormgeving van het station.

Waarom maakte je de overstap van Radio 5 naar Radio 10?

Erik: “Ik vond dat ik bij Radio 5 toch een tikkie weggestopt zat op de vrijdagavond. Een ander tijdstip zat er niet in, zo gaat dat bij de publieke omroep. Toen belde Dave Minneboo van Radio 10. Daar was ik in eerste instantie niet zo enthousiast over, omdat ik toch een akkefietje heb gehad met John de Mol (eigenaar van Radio 10, red.). Maar daar moet je ook boven staan en John wilde zelf dat ik kwam.”

Hoe bevalt het bij Radio 10?

“Dat gaat uitstekend allemaal. Het loopt op rolletjes, ik heb niets te klagen.”

Er is veel veranderd bij Radio 10 de afgelopen jaren. Hoe is de sfeer nu binnen het team?

“De sfeer is prima. Het wil alleen niet zo vlotten met de cijfers van de ochtendshow, dat is jammer. Volgens mij zit Gordon er heel positief in en wil hij een leuke show neerzetten. Ik denk dat hij tegen zich heeft dat veel mensen een mening over hem hebben.”

Was het een gewaagde stap van Radio 10 om Gordon in de ochtend te zetten?

“Ja, dat denk ik wel. Maar de durf was er wel om wat anders te gaan doen. Helaas is het aantal bekende diskjockeys niet zo groot in Nederland.”

“Ik ga nooit met tegenzin naar het werk”

Je bent 68. Leeftijdsgenoten zullen denken: waarom gaat hij niet van zijn pensioen genieten?

“Ik ben een zeer gelukkig mens dat ik mijn hele leven dingen heb mogen doen die ik leuk vind. Ik ga nooit met tegenzin naar het werk. Ik heb ook nog mijn eigen videoplatform over treinen, heb een culinair platform, ik ben voorzitter van de Nederlandse Top 40 en ik rijd op de tram.”

En je mocht zelfs de kersttram van zusterstation Sky Radio besturen.

“Ja, het is hartstikke leuk om te doen, een stukje blijdschap naar de mensen toe. En ik wilde altijd nog een keer in de kersttram rijden. Je moet soms ook over de stationsgrens heen gaan”, grapt hij.

Welke radio-dj of sidekick viel je dit jaar het meest op?

“Ik vind dat Jeroen Nieuwenhuize een goede pluim verdient, een veer in zijn reet. Hij maakt een heel goede tussen-de-middag-show op Radio 10.”

Foto: Radio 10