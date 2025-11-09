1Almere is twee keer in de prijzen gevallen bij de Lokale Media Awards. In de categorie Nieuws en Achtergronden won de omroep de prijs voor een item over de gemeente die cruciale informatie achterhield over de komst van een coffeeshops. Ook in de categorie Presentatie won de omroep. Marie Laeven presenteert politieke explainers die tienduizenden keren zijn bekeken op TikTok en Instagram.

De jaarlijkse prijzen worden uitgereikt voor journalistieke producties van lokale omroepen en wordt georganiseerd door de NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen). In de jury zaten onder andere Sofie van den Enk (presentatrice), Wilma Haan (adjunct-hoofdredacteur NOS Nieuws) en Lars Boele (dj bij Qmusic).

“We hebben als jury genoten van de veelzijdigheid en het vakmanschap van de inzendingen. Van intieme verhalen uit de straat om de hoek tot producties die het gesprek in de gemeente weten te veranderen – we kunnen wel stellen: het lokale mediaveld bruist”, schrijft de jury in een persverklaring.

Alle winnaars

Nieuws en Achtergronden: Gemeente Almere hield cruciale informatie achter over komst coffeeshop; juridisch mijnenveld dreigt (1Almere)

Audio: Podcast Desirée uit het Noordschebos en de sloop van een bijzondere buurt (De Orkaan)

Video: Rotterdam Rave Culture – 30 Years of Heritage (OPEN Rotterdam)

Presentatie: Marie Laeven (1Almere)

Aanstormend Talent: Britt Gnodde (OOG)

Maatschappelijke Impact: Uitlegvideo zaak-Ardesch in 15 minuten (1Twente)

Foto: NLPO